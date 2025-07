El sablazo de un local a una mujer en Santa Pola: "Fuimos tres personas y el menú normalito fueron 160 euros"

¿Qué presupuesto tienen los vecinos de un barrio rico y un barrio obrero para comer o cenar fuera de casa? Thais Villas habló con sus vecinos en una temporada pasada de El Intermedio para descubrirlo.

"Yo voy low cost, si yo soy muy pobre, gasto cenas de 10 o 5 euros", afirmó una chica de barrio obrero, que aseguró que por ella gastaría todos los días, pero no se lo podía permitir. Por su parte, una mujer de barrio rico explicó que comía o cenaba fuera unas ocho veces al mes: "Como no son tantas veces, gasto unos 100 euros cada vez".

Por otro lado, una mujer de barrio obrero aseguró que no se podía permitir ir a un restaurante de estrella Michelin y recordó cómo le metieron "un sablazo" en un local en Santa Pola: "No me acuerdo cómo se llama, pero fuimos tres personas comiendo un menú normalito y fueron 160 euros". Además, preguntada por su restaurante favorito, la mujer aseguró que era "Las bravas, en el centro".

Pero, ¿cuál ha sido el restaurante más caro al que han ido los vecinos de un barrio rico? "En Nueva York, tres platos de pasta y un queso burrata de aperitivo fueron 600 dólares", afirmó una mujer, que aseguró que le "sentó de pena".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.