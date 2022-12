MIENTE AL NEGAR HABER DICHO QUE EL PP NO TIENE QUE REGENERARSE

Rafael Hernando ha acusado a los periodistas de acosarle al preguntarle por la sentencia de la rama valenciana de la Gürtel y Gonzo no ha dudado en responderle: "No le acoso, soy un periodista preguntándole a un político cuyo partido ha sido condenado". Hernando aseguraba antes de conocerse la sentencia que el PP no necesitaba regenerarse, algo que ha negado haber dicho y que Gonzo le ha rebatido.