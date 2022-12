ROSALÍA IGLESIAS PIDE NO IR A LA CÁRCEL POR SU HIJO

Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, ha pedido clemencia para no ir a la cárcel alegando que tiene que cuidar de su hijo Willy Bárcenas y Wyoming no ha dudado en responder: "¿Pero qué edad tiene ese pequeñín? Evitarlo era fácil, bastaba con no haberse llenado los bolsillos con dinero público. Tener que cuidar de un treintañero líder de un grupo famoso es una excusa muy mala para no ir a prisión".