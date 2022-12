Fesser descubre en El Intermedio cómo Wolff consiguió el permiso de Trump para pasar en la Casa Blanca sus 100 primeros días de gobierno

El corresponsal de El Intermedio en EEUU, Guillermo Fesser, desveló cómo el escritor Michael Wolff se adentró en la Casa Blanca durante los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump para escribir 'Fuego y furia', su exitoso libro en el que no deja muy bien parado al presidente.

Además, el autor de 'Fuego y furia, las entrañas de la Casa Blanca de Trump', Michael Wolff aseguró en El Intemedio que Trump "se quedó confundido cuando ganó" y asegura que "está desinformado y no tiene curiosidad". Y no solo eso, señaló que su "lenguaje no es nada coherente, se repite" y añadió que "no lee literalmente y no escucha": "Sólo sabe lo que quiere saber. Es un vago, su rutina diaria consiste en ver la televisión y hablar con amigos".