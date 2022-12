SANIDAD DA LUZ VERDE A SUMINISTRAR TRATAMIENTO A TODOS LOS ENFERMOS

Ángeles Fernangómez, vicepresidenta de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, explica en El Intermedio que conseguir el tratamiento para todos los enfermos "nunca hubiera sido posible sin la presión de la plataforma". "Tardé en conseguir el tratamiento, tenía que enfermar más para que me lo dieran", explica denunciando que "es terrible ver personas que habiendo un tratamiento que les curaba no se lo dieron a tiempo y murieron".