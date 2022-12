María Sánchez, veterinaria de campo y escritora, explica la peculiaridad de su caso. "Parto de que soy veterinaria, es decir, soy una profesional, no soy una mujer rural como una ganadera o una pastora que sí sé que se encuentran día a día casos de machismo", cuenta.

"En mi día a día estoy muy contenta porque me siento muy valorada y muy respetada". A pesar de esa sensación positiva, Sánchez cuenta una anécdota que le ocurrió con un ganadero joven la primera vez que fue a trabajar con sus animales: "Me dijo, '¿Juan Carlos no viene?'", explica, a lo que ella respondió: "Déjame trabajar y ya si quieres cuando acabemos vemos si llamamos a Juan Carlos y si tiene que venir o no". Ahora, añade, "desde ese día, el ganadero quiere que vaya yo a ver a sus cabras y es ya un amigo".

En cambio, siente el contraste cuando viaja a las grandes ciudades para presentar sus libros. "He tenido que soportar comentarios a mi físico, me han llegado a insinuar que con quién me he acostado para publicar en cierto medio o para que mi libro tuviera éxito", relata Sánchez, algo que asegura "es muy duro".

"Siempre en las ciudades te venden la imagen de que la gente del campo son los paletos, los ignorantes, los atrasados... igual en los círculos que sois tan intelectuales y tan cultos sois bastante machistas y paternalistas y clasistas", sentencia .

Además, María Sánchez ha defendido que a ella no le gusta utilizar el término 'España vacía' para referirse a las zonas rurales del país: "Es injusto, aunque ya no hay nada, siguen quedando las marcas".

Durante la entrevista, la veterinaria y escritora también ha reivindicado la necesidad de crear referentes femeninos, en la historia y también en el mundo rural. Además, ha lanzado una crítica al machismo en el ámbito rural: "Yo no he tenido nunca un referente femenino, y las mujeres del pasado necesitan ser reconocidas".