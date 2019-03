María Sánchez: "No he tenido nunca un referente femenino, y las mujeres del pasado necesitan ser reconocidas"

María Sánchez, veterinaria de campo y escritora, presenta 'Tierra de mujeres', un libro en el que trata de reivindicar el papel de las mujeres en el mundo rural. La escritora ha asegurado que desde pequeña ha intentado que "ciencias y letras no fueran incompatibles", porque para ella, "la cultura es todo".

María se da cuenta de la invisibilidad de las mujeres cuando descubre que todos sus referentes son hombres: "Mi abuela y mi madre nunca formaban parte de mi narrativa, y a lo que quería parecerme, todo lo contrario, con 16 años siempre veía a mi madre en lo que no me quería parecer".

La veterinaria ha asegurado que es un proceso bonito pero duro, "porque te das cuenta de que llegas tarde", y ha explicado que muchas historias que conoce de su familia, se las cuentan a raíz de sacar su primer libro.

"Mi madre que era una desconocida para mi", ha afirmado, reconociendo que, a pesar del vínculo familiar, "nos han metido dentro que el árbol de la casa eran los hombres".

En comparación con ella, María reconoce que "el poder decidir" es la principal diferencia entre la vida de su madre y la suya: "Mi madre tuvo que casarse con mi padre para tener una vida. Yo iba a la universidad y he podido decidir qué quiero hacer; las mujeres del campo no han tenido esa opción".

Solo el 2,2% de las mujeres están dadas de alta en el sector de la ganadería y la pesca: "Ellas trabajan y no se las tiene en cuenta", explica, porque las tierras están siempre a nombre del marido. "Es claramente la falta de igualdad y el machismo. Se necesita una titularidad compartida".

Además, la joven ha hecho referencia a las dificultades de enfrentarse a dichos problemas cuando se tiene una edad más avanzada: "Yo no tengo problema en sentarme con mis ganaderos y hablar de feminismo, pero ellas parten de otro nivel".

"Hay que aprender a mirar el campo de otra forma", reivindica María, porque las repercusiones de esa vida caen por su propio peso: "La gente no se quiere quedar. Te dicen, hija, tu que vales sal del pueblo. Cómo si lo que ellos supieran no sirviera", concluye.

A la veterinaria no le gusta la denominación de 'España vacía' al éxodo rural que está sufriendo el país porque, asegura, "la España vacía no está vacía": "Aunque no haya personas, quedan las huellas de los huertos, donde estaban los corrales... los campos tan bonitos que tenemos son el conjunto de sus pastores con sus rebaños. Por eso me parece injusto el nombre de vacía, aunque no haya personas, quedan las marcas".

La escritora ha reconocido que ser veterinaria rural le hace ser diferente al resto de mujeres de campo: "sé que ellas se encuentran en su día a día casos de machismo. Yo estoy contenta porque me siento muy valorada y muy respetada", asegura, aunque reconoce que ha tenido algún episodio de machismo.

El drama es aún más notable en el mundo de la literatura. Según explica, ha tenido que tener que soportar comentarios a su físico, además de insinuaciones "muy duras": "Siempre en las ciudades te venden la imagen de que la gente del campo son los paletos, los ignorantes, los atrasados y dices: pues a lo mejor los círculos cultos son bastante machistas, paternalistas y clasistas", ha concluido.