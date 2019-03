María Sánchez desmonta el término 'España vacía': "Es injusto, aunque ya no hay nada, siguen quedando las marcas"

Vivimos en un país muy centralista que se está despoblando, explica Sandra Sabatés, sin embargo, a la entrevistada, María Sánchez, veterinaria y escritora, no le gusta hablar de "la España vacía".

"Me parece muy acertado que se haya puesto el foco sobre este problema, pero la España vacía no está vacía", explica Sánchez. "Aunque no haya personas, hay marcas", asegura la veterinaria que confiesa que le gusta, cuando va a pueblos vacíos, fijarse en las marcas. "A lo mejor ya no queda la casa, pero sé perfectamente dónde esa familia tenía el huerto, porque veo las huellas de la tierra; dónde estaban los corrales... Todo eso significa para ella "patrimonio y cultura":" La unión tan bonita entre la persona, el animal y la tierra", defiende.

Algo que, bajo su punto de vista, ha hecho posible que en España tengamos "el campo tan bonito que tenemos, como nuestros parques nacionales y naturales". "La mayoría de la gente no lo sabe, pero son producto de la unión de los pastores con sus rebaños. Una ganadería extensiva que sabe respetar el campo, su ritmo y que aprovecha sus razas autóctonas que en su mayoría están en peligro de extinción ", defiende Sánchez.

Por eso, la veterinaria considera que es "injusto el nombre de 'vacía'", porque "aunque ya no hay nada, siguen quedando las marcas".

María Sánchez también ha hecho una crítica a las malas experiencias que ha tenido en las grandes ciudades cuando ha acudido a presentar su libro."Se vende a la gente del campo como paletos, pero en las ciudades son bastantes machistas, paternalistas y clasistas", explica.

Durante la entrevista, la veterinaria y escritora además ha reivindicado la necesidad de crear referentes femeninos, en la Historia y también en el mundo rural. "Yo no he tenido nunca un referente femenino, y las mujeres del pasado necesitan ser reconocidas", argumentaba Sánchez.