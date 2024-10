Raúl Pérez se convierte en el juez Peinado para dar a conocer más detalles sobre las investigaciones entorno a Begoña Gómez. A pesar de que el 'magistrado' no quiere responder a las preguntas del Gran Wyoming, se anima a cantar de otra manera: versionando a Amistades Peligrosas.

"Lo soñé ayer y antes de ayer, Begoña era culpable y la empapelé", canta el 'juez'. "Con recortes de prensa te haré caer", sigue su tema. "Una foto de ella llevo en la cartera, estoy obsesionado con que entre en prisión", afirma. "Da igual su defensa, no suelta la presa, a mí este caso no me lo quita ni Dios", dice su canción.

"Pero basta ya de tanta fiscalía", afirma en su estribillo, "el perro es un tirano, este juicio lo gano". "Otro caso así me inventaría", afirma mientras baila, "hoy has tenido, yo no voy a absolverte, voy a por ti".