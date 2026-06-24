'Juan Carlos I' vende los derechos de su libro: "Una cosa es chupar del bote de los españoles y otra del de mi propia familia"

Wyoming y Raúl Pérez se convierten una vez más en el rey Juan Carlos y Felipe VI, en esta ocasión para discutir sobre la adaptación al cine de las memorias del emérito, por la que se interesan Pedro Almodóvar y Oliver Laxe.

En una nueva entrega de 'El bribón y el Borbón', el 'rey Juan Carlos' recibe las primeras llamadas de productoras interesadas en adaptar sus memorias a la gran pantalla.

"Me han llamado los de Netflix", comenta el 'rey emérito', pero 'Felipe VI' le dice que no necesitan más plataformas: "Con la tele y los podcast de Victoria Federica ya tenemos suficiente".

'Juan Carlos I' le explica que ha decidido ganar dinero por su cuenta, porque "una cosa es chupar del bote de los españoles y otra del de mi propia familia". Por ello, le explica que ha vendido los derechos de su libro, aunque le tranquiliza: "No va a ser una peli porno".

El 'monarca' recibe una llamada de 'Pedro Almodóvar' interesándose por el guion, aunque sugiere algunos cambios: "Yo te pondría de travesti que se mete a monja en Calzada de Calatrava". Seguiría siendo rey, "pero solo martes y jueves, porque el lunes y viernes serías la reinona del club Las Vegas".

Como título, 'Felipe' propone "Borbones al borde de un ataque de nervios", pero asegura que "es una locura": "¿Quién va a hacer de mamá, Rossy de Palma?".

Como alternativa, 'Juan Carlos I' le ofrece el proyecto a 'Oliver Laxe', que se muestra interesado, sobre todo en "la parte en Botsuana": "Hay introspección punk, metafísica nihilista, irracionalismo iconoclasta, apología de la herida", explica. 'Juan Carlos' le responde que cuando se cayó en Botsuana "me hice bastante herida, pero más a la Corona".

El 'rey emérito' le sugiere algo más alternativo: "Una rave en el desierto de Abu Dabi y mi hijo Felipe buscándome allí, entre la gente". "Eso no es una película sobre tu vida, es un sábado normal de Elena buscando desesperada a Froilán", le responde 'Felipe'.

Finalmente, 'Felipe VI' acepta que se haga la película, pero propone un director "que haga comedia familiar" como Santiago Segura, que podría titular la cinta como "Emérito no hay más que uno".

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