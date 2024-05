El tabaco es el tema en torno al que gira una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente', donde Thais Villas ha enfrentado en plena calle a defensores y detractores de los espacios libres de humos. Sobre la prohibición de Reino Unido de prohibir el tabaco a los nacidos a partir de 2009, un hombre asegura que "al final va a ser como la droga, van a buscarlo en otros sitios".

En el caso de España, desde el Ministerio de Sanidad se plantean medidas como eliminar las marcas de las cajetillas, subir el precio y prohibir que se pueda fumar incluso en terrazas, coches o espacios al aire libre. Sobre esta cuestión, un hombre apunta en el vídeo sobre estas líneas que "no me gusta que me llegue el humo de otros y yo creo que no les gusta ni a los fumadores".

Respecto a la convivencia entre fumadores y no fumadores en espacios públicos, un joven asegura que apaga el cigarrillo "dependiendo de las formas de cómo te lo digan": "Si me lo piden por favor, pues sí, pero si me dicen 'apaga eso', pues..."