Joaquín Reyes pone voz al Sergio Ramos de 2040 (y sí, es Nobel de Medicina y descubre la vacuna contra el coronavirus)

En este vídeo de El Intermedio Joaquín Reyes pone voz al Sergio Ramos del futuro. Convertido en presidente del Madrid y Nobel de Medicina, explica cómo descubrió la vacuna contra el coronavirus en la sección 'Zanguangos del futuro'.