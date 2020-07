Joaquín Reyes viaja a la España de 2040 para interpretar a Froilán: "¡Hola españoles de 2020! os habla Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, pero de todos ¿eh?, también de San Miguel, que yo por donde voy, triunfo".

"¡Buenas noticias, soy vuestro rey en el futuro!, como veis la monarquía continúa así que dejad de organizar caceroladas que cuando salgáis de la cuarentena os vais a tener que gastar un pastizal en renovar el menaje de cocina", explica a los españoles Froilán, "más conocido como Froilán I de España y IV de la ESO".

Además, Froilán también detalla desde el futuro cómo ha llegado a convertirse en rey de España: "El año 2020 fue un año horrible para la sociedad española, pero también para los 'Borbones' por unos millones de euros que tenía mi abuelo en Suiza".

"El 'pifostio' le estalló a mi tío Felipe VI en la cara y renunció a toda la herencia del abuelo, así que un día que estaba el 'tito' firmando papeles y renuncias en su despacho le colé uno que decía que abdicaba el trono de España en mí, ¡y lo firmó sin darse cuenta!, ¡chúpate esa Leonor!, Marichalar 1 - Ortiz Rocasolano 0".

Otros momentos destacados

En la otra edición de 'Zanguangos del futuro', el colaborador de El Intermedio se metió en la piel del José María Aznar del futuro, convirtiéndose en "emperador de 'España La Buena'": "Yo estaba con mi Anita en Marbella y estalló la pandemia. Ya me lo barruntaba porque en tiempo de rojos, crisis, enfermedad y palomos cojos".

El colaborador de El Intemedio también se metió en la piel de la activista Greta Thunberg: "Soy una niña muy humilde, no me importa la fama ni ser el nuevo referente, lo que realmente me importa es el futuro del planeta. Al encontrarme a Trump, me dieron unas ganas de cogerle del pescuezo...".

Joaquín Reyes también se metió en la piel del expresident de la Generalitat, en una grabación que le costó una visita inesperada de seis agentes de la Policía porque un vecino le confundió con el verdadero Puigdemont. "No estoy en el exilio, es un Interrail", aseguró.

En otro programa Joaquín Reyes imitó a Quim Torra, calificándose a sí mismo como un "independentista de pata negra": "Mira que odio España, pero es que Melody.. es oro molido". "Catalanes, catalanas, comparezco ante vosotros en un nuevo día clave en nuestro camino a la independencia", dijo en este vídeo.