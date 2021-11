Joaquín Reyes vuelve a El Intermedio con una de sus exitosas imitaciones en 'Zanguangos'. Esta vez, el cómico se mete en la piel de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. "Hola, soy Yolanda Díaz Pérez, sí, nada de apellidos compuestos, los míos son de obrera", destaca y se presenta como "la croqueta de España": "Allá donde voy genero consenso".

La política, que ha conseguido "unir el mono obrero y las mechas californianas", afirma que no pega ojo cada vez que alguien se queda en paro: "Una ministra de Trabajo no descansa nunca, si no sería ministra de siesta". Además, también da varios datos a Teodoro García Egea. Puedes dar su divertida imitación en el vídeo principal de esta noticia.

La imitación de Joaquín Reyes a Pedro Sánchez

"Hola, soy Pedro Sánchez Castejón, referente de la socialdemocracia europea y, sobre todo, mister Tetuán 1996", así se presentaba Pedro Sánchez en esta divertida imitación de Joaquín Reyes en El Intermedio.