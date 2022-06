"Hola, soy su alteza real Isabel II", arranca Joaquín Reyes, que repasa todos los títulos y el nombre completo de la monarca británica. "Hace mucha falta mucha fe para pensar que mi hijo Carlos va a reinar", afirma mientras se ríe y pide ginebra. "70 años reinando, se dice pronto, y así tengo yo las cervicales de llevar 'the crown' (la corona)", destaca la 'reina'.

"He vivido tantos hechos históricos que se me olvidan", destaca 'Isabel II', que confiesa cuál ha sido su momento favorito: "Cuando me presentador a James Bond, menudo chulazo". Además, destaca que sus nietos no la respetan: "Harry se ha ido de la familia, todo por una ne... negativa suya a aceptar nuestras sugerencias a la hora de casarse". "Le dimos a elegir de blanco nuclear a blanco roto, lo que quieras, y va y me elige a la Meghan, ¿vosotros veis aquí café con leche? ¡a que no!", se indigna la 'reina', que afirma que "en esta familia eligen todos fatal". Puedes ver la imitación al completo en el vídeo de arriba.