El uso terapéutico del cannabis está cada vez más cerca en España. El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública el texto íntegro del Real Decreto por el que se pretende crear un programa que regule la utilización del cannabis con fines medicinales.

Hace ocho meses, Sanidad adelantó en un proyecto de Real Decreto su propuesta para acotar los usos de la planta a las "fórmulas magistrales" (aceites a partir de principios activos del cannabis), dejando fuera las flores de la marihuana (los cogollos).

En el texto de este Real Decreto se especifican las patologías cuyos enfermos podrán tratarse con estos aceites, que serán "aquellas para las que existe evidencia científica de beneficio terapéutico del cannabis y sus extractos". En concreto, se permitirá su uso para la esclerosis múltiple, para los efectos de la quimioterapia y para el dolor crónico refractario.

No obstante, el Ministerio detalla que esta lista "podría ampliarse o modificarse, con la necesaria agilidad en función de la evidencia científica". Sin embargo, se aclara que "las fórmulas magistrales tipificadas se usarán cuando no existan medicamentos autorizados o estos no se ajusten a las necesidades del paciente".

Ya hay precedentes en Europa

Este es un paso más hacia la legalización del cannabis medicinal en un recorrido que comenzó en 2021 con una subcomisión en el Congreso de los Diputados. En países como Portugal, Alemania o Italia, el uso terapéutico del cannabis ya está aprobado y llevándose a cabo de forma efectiva.