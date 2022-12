Mariano Rajoy, durante la primera parte de su intervención en el debate del estado de la nación, se ha centrado en defender los objetivos conseguidos por el partido en su reforma laboral.



Una reforma que no ha mejorado la empleabilidad de los trabajadores, no ha facilitado la creación de empleo estable, no ha acabado con la destrucción masiva de empleo, pero sí ha acercado la negociación colectiva a la realidad de empresas y sectores porque “ahora lo negocia sólo el empresario”, comenta Wyoming.