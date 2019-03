"El rescate se convirtió en un Pokémon. Evolucionaba sin avisar"

DANI MATEO TRADUCE LOS VOCABLOS DE LOS POLÍTICOS

Los políticos utilizan las palabras para escudarse en ellas, no llaman las cosas por su nombre: recortes, rescate, crisis, independencia..."Nos tratan como idiotas con sinónimos, eufemismos y rodeos lingüísticos", afirma Wyoming. Dani Mateo da algunos ejemplos de los términos que evitan los políticos. No son recortes, son reformas. No es un rescate, es una línea de crédito. No es crisis, son serias dificultades. "Acertar con el nombre es muy difícil. Si no que se lo digan a Chiquetete", concluía Wyoming.