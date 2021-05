El pequeño Nicolás se sienta en e banquillo por el 'Caso Ribadeo', donde se le acusa de hacerse pasar por un emisario que hacía de enlace entre la vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real y por el que le piden siete años de cárcel. Pero este no es el único delito del que se le acusa. El 'teniente' Dani Mateo repasa otros asuntos muy turbios en los que está metido el "pequeño genio del engaño": le acusan de haber comerciado con datos confidenciales de la policía, se le investiga por haber estafado a un empresario con la compraventa de un inmueble, y además habría falsificado un DNI para que un amigo hiciese el examen de la Selectividad por él.

"Si no hemos pillado antes a este muchacho criminal es porque no hemos estado lo suficientemente atentos, porque en estos años no se ha perdido ni un sarao", asegura Dani Mateo, recordando que asistió a la coronación del rey Felipe, a los mítines de Esperanza Aguirre siendo tan solo un niño o que quiso dar un salto a la política para "destruir el Senado desde dentro". En el vídeo que acompaña estas líneas puedes ver todos los detalles de su investigación.