Ante la gran cobertura mediática de la epidemia de coronavirus, Dani Mateo recordado en El Intermedio a un "personaje fundamental de la actualidad": Álvaro Pérez 'El Bigotes'.

"Él está actualmente cumpliendo condena por el caso Gürtel, pero en sus buenos tiempos era un personaje imprescindible organizando eventos y mítines en el PP", ha explicado.

Pero es que ahora "ha ganado las elecciones a la presidencia del módulo penitenciario de Valdemoro". "'Yes, you can'. Yo no descartaría que el día que salgas te hagas con la presidencia de tu escalera", ha comentado Dani Mateo.

"Sin duda 'El Bigotes' tiene madera de presidente, fijaos en el resultado de las elecciones: le han elegido 82 de los 90 internos que han votado", ha añadido.

Un éxito que se debe, según Mateo, a que "se mueve en la cárcel como pez en el agua". "Ya me imagino ahora a 'El Bigotes' después de ganar las elecciones en su módulo: 'Chúpate esa, Francisco Camps. ¿Quién es ahora el presidente? Tú seguiras en la calle, pero a mí me regalan cigarrillos a cambio del postre'", ha señalado.

