El 3% de los 'hits' de la 'Sagrada Familia', los Pujol: "Tardarán más en resolver sus casos que en terminar el edificio de Gaudí"

CORRUPCIÓN EN CATALUÑA

Dani Mateo repasa los momentos más memorables de la conocida como 'Sagrada Familia', los Pujol: "Si en el estadio del Barça 'tot el camp es un clam', cuando hay dinero en juego, 'tota la familia Pujol es un clan'". Mateo no ha podido sacar todos los momentos y por eso sólo se ha quedado con el 3%, como cuando la mujer de Jordi Pujol dijo que no tenían ni un duro. "No tenían ni un duro en España, lo tenían en Andorra", señala el colaborador.