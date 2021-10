La campaña de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones madrileñas del pasado es de mayo estuvo marcada por "la defensa de la libertad" y uno de los focos se puso sobre la hostelería.

Y, precisamente, El Intermedio salió a la calle para comprobar que, como asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid, poder tomarse una caña en una terraza es lo que buscan los ciudadanos.

"Es verdad que el 95% del sueldo se me va en alquiler, pero gracias a que Ayuso tiene los bares abiertos me puedo permitir comer los quicos que me dan con la caña", reconocía un joven. Mientras, otro reconoció que le gusta vivir en Madrid porque "en Andújar nos quitábamos la sed con agua del pozo". Además, una mujer confesó que le han "echado del trabajo, pero no del bar".

