Dani Mateo asegura que hay un hombre valiente y dispuesto a coger el torno por los cuernos para plantar cara a las eléctricas y los abusivos precios de la energía en España. Y ese no es otro que Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Sus "duras palabras" sobre el tema han sido las siguientes: "Yo creo que el sistema de fijación de precios de la electricidad, que es la norma europea, tiene que ser revisado porque tiene demasiadas disfunciones".

Lo cierto es que estas declaraciones no parecen tan duras como el presentador prometía, pero asegura que "si sus palabras no resultan contundentes es que no la habéis entendido bien, porque habla en su propio idioma, el de los altos mandatarios europeos". Por eso, Dani Mateo somete sus palabras al 'Borrell translate' para saber qué quería decir. No te pierdas el divertido resultado de la traducción en el vídeo que acompaña estas líneas.