DANI MATEO, A MUERTE CON GUARDIOLA

El Intermedio analiza las palabras de Pep Guardiola en las que asegura que tras la encarcelación de los exconsellers cualquiera puede ir a la cárcel por sus ideas. Dani Mateo no ha podido evitar salir en su defensa: "Primero se llevaron a los Jordis, no me importo, después se llevaron a los exconsellers, no me importó, pero como se lleven a Guardiola, ¡me pica la nariz y eso significa movida, ahí me encuentran!".