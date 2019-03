Dani Mateo, sobre la carta de Rajoy: "Si no lloráis como perras, es que tenéis una zamburiña en lugar de corazón"

RAJOY LUCHA POR VOLVER A SER QUERIDO EN PONTEVEDRA

Dani Mateo repasa en El Intermedio la carta de Rajoy en la que dice que "no va a renunciar Pontevedra", su ciudad natal, tras ser nombrado 'persona non grata' por el Ayuntamiento. Al leer los párrafos, Dani Mateo ha dicho que si a alguien no le da pena el presidente, es que no tiene corazón.