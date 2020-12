Namibia, un país al sur de África, se toma la democracia "muy enserio". Dani Mate explica que allí escogen a sus representantes por sus programas electorales, "no por su peinado, su ropa o su nombre". Y es que en el distrito de Ompujdjacon, el 85% de los vecinos ha votado a Adolf Hitler como nuevo administrador.

"Es un hombre que no se parece mucho al Hitler malo: no se peina con flequillo, no tiene bigotillo y no tiene ninguna intención de invadir Polonia", asegura Dani Mateo. Es mas, en una de sus primeras declaraciones, el Adolf bueno ha querido declarar a un diario alemán que no tiene planes de "dominar el mundo". "Hay que reconocerle dos cosas, que teniendo ese nombre se haya hecho político y que se haya sabido de rodear de buenos asesores, porque al levantar la mano la deja muy recogidita", bromea el presentador.

En otra ocasión, Dani Mateo detalla en este vídeo las curiosas aficiones excentricidades del presidente de Turkmenistán, un país donde no hay libertad de prensa ni liberta sexual, y el líder se dedica a hacer de DJ en Navidad o a inaugurar una estatua de su perro por todo lo alto. Asegura el presentador que harán que te sientas "afortunado" con los políticos "del montón" de España.