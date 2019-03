Dani Mateo: “Mordisquitos, ¿ha terminado para siempre la huelga de limpieza de Madrid?”

‘THE VERY BEST OF…’

‘The very best of El Intermedio’ recuerda la huelga de basuras madrileña. Al parecer había terminado, pero los españoles se preguntaban si era definitivo. Dani Mateo tenía un método infalible para aclarar esta duda gracias a Mordisquitos. Dentro de un contenedor se encontraba la rata que si asomaba la cabeza y no hacía nada significaba que la huelga había terminado definitivamente. El veredicto lo leía El Gran Wyoming.