A nueve meses de las elecciones autonómicas, Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado su discurso en la Asamblea de Madrid para atacar al Gobierno central y para lanzar una serie de promesas de corte electoral que pasarían por una bajada de impuestos o ayuda a los autónomos. "Ayuso está en clave electoral y está tirando la casa por la ventana con sus promesas", destaca El Gran Wyoming, que alucina al conocer algunas de las propuestas de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Si para las anteriores elecciones basó en su campaña en un folio en el que solo ponía 'libertad o comunismo', ahora su prioridad es defender España y la libertad", analiza Wyoming, que se pregunta por qué se tiene que encargar ella de defender a toda España. "No os lo vais a creer, porque el Gobierno está regalando el país a unos independentistas", ironiza Wyoming al escuchar a Ayuso, que continúa repasando sus medidas, esta vez, para Madrid: "Alegría y prosperidad para todos, ¡claro que sí!, ¿pero cómo piensa traerla?". Pero no solo eso, Wyoming repasa más medidas, como proteger las matemáticas "de lo que sea que las amenaza". "Madrid no prescindirá del mínimo común múltiplo, la regla de tres, las capitales de Europa o los números romanos"; afirmaba Ayuso mientras más Madrid se llevaba las manos a l cara. "Así, con dos huevos", afirma tajante Wyoming al escucharla y muestra más "ideas revolucionarias de Ayuso para poner a Madrid en el mapa". Puedes ver el análisis completo en el vídeo de arriba.