Isma Juárez se encontraba en la calle con Jorge y su esposa y les preguntaba si eran pareja, pero lo que él se apresuraba a corregirle: "No, somos matrimonio. No es igual". A lo que ella añadía que "las parejas ya no son hombre y mujer, ahora son todas".

"He podido detectar que, a lo mejor, es usted conservador", señalaba el reportero, aunque él se describía como "una persona normal y corriente, un trabajador del pueblo" que llevaba trabajando desde los 12 años. Sin embargo reconocía su simpatía por Isabel Díaz Ayuso y por Macarena Olona.

Juárez le planteaba si ligaría con una chica que le gustara mucho pero con una ideología diferente a la suya y Jorge declaraba: "Es una pregunta un poco absurda. ¿Qué tiene que ver el sexo con la política?". El colaborador también aludía al cambio climático y éste le espetaba: "¿Quieres entrar ahí? Es mentira todo".