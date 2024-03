Todos tenemos un talento oculto, y para descubrir el de los españoles, El Intermedio organizó su primera edición de 'Street Talent', donde preguntaba a varias personas cuál es esa cosa para la que tienen una habilidad especial.

Un hombre señala que es capaz de tirar pedos con el sobaco: "Era mi especialidad", afirmaba, si bien fracasaba a la hora de demostrarlo. Sin embargo, esperaba que con su 'performance' en el programa "me llame Almodóvar para hacer una película". Otra chica aseguraba que "sé silbar alto", lo que suele utilizar "para llamar a mis amigas cuando no me hacen caso".

Otro hombre demostraba en el vídeo sobre estas líneas que sabía hacer "cantos tibetanos": "Lo traigo de otras vidas y procuro usarlo bien en esta", explica el entrevistado, que apunta que le sirve "para relajar a las personas". Mover las orejas o el baile son otros de los talentos que muestran ante las cámaras de El Intermedio, mientras un chico que por las noches es drag queen asegura que es "como Lola Flores, ni canto ni bailo, pero no se la pierdan, yo tengo gracia y ya está".

