Thais VIllas regresa con su famosa sección 'Barrio rico Vs. barrio obrero' para conocer cómo viven los españoles la pandemia según su clase social. Durante el reportaje, Thais habla con una vecina de un barrio rico que afirma que convenció a sus amigos para protagonizar la cacerolada al Gobierno.

Además, la mujer confiesa que ha hecho lo que le ha dado la gana durante el confinamiento: "He salido por sitios, me he saltado las normas con cabeza y responsabilidad". Por otro lado, la señora muestra a cámara un reloj de 3.500 euros que se ha comprado como capricho afirmando que "hay que consumir y gastar".