Dani Mateo destaca en El Intermedio que la 'Ley Celaá' ha encontrado a su enemigo definitivo y no, no son ni Pablo Casado ni Santiago Abascal. Y es que, aunque los bocinazos de la manifestación a favor de la educación concertada hicieron mucho ruido, pero no tanto como el que se escuchó en la Basílica de la Purísima de Yecla, donde tuvo lugar una durísima homilía de su párroco, José Antonio Abellán contra la nueva ley de Educación.

"Esa ley dice que hay que quitar los colegios de educación especial, ¿sabéis lo que eso significa? que parece los que hacen esas leyes esas personas no valen nada", critica el párroco, que afirma que esas personas que hicieron la ley quieren que estos niños "incomoden en los colegios" para que se diga que "estorban y no deben ni existir" por lo que "habría que matarlos". El cura cree que el objetivo de la ley es que se diga que "cualquier criatura que venga con un defecto psíquico o físico hay que matarla". Puedes ver sus declaraciones completas y el análisis de Dani Mateo en el vídeo principal de esta noticia.