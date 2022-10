El Gran Wyoming acude a la mesa del plató de El Intermedio tras hacer su tradicional monólogo en plató. Allí se encuentra con Sandra Sabatés, con quien, como siempre, protagoniza un divertido momento.

Y es que el presentador confiesa a su compañera que su look le recuerda a una famosa: "Estás clavadita a Nico, de 'The Velvet Underground'". "Esta gente no sabrá quién es porque no tienen mi edad", detalla El Gran Wyoming a Sandra Sabatés, que afirma que se está dejando el flequillo largo: "Hay cosas que es mejor no verlas", afirma la periodista entre risas al presentador, que alucina: "Que me aspen si lo entiendo". Puedes ver el momento en directo en el vídeo de arriba.