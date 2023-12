El presidente de Estados Unidos ha recibido a Volodímir Zelenski en un último intento por salvar la ayuda de EEUU a Ucrania pero los republicanos quieren ligar esa ayuda a reforzar el control de la frontera con México. Guillermo Fesser visita El Intermedio para dar respuesta a qué puede responder esa estrategia.

El periodista es muy claro ya que opina que la reacción de los republicanos es "una cosa de niños pequeños". Como argumenta: "Esta gente tenía como promesa en la elección del 2020-22 tocar las narices a Biden como fuera". Y añade: "La política que tienen es tú quieres que te aprobemos esto pues te lo aprobamos si tú nos apruebas lo otro".

Como indica Fesser, en esta ocasión han reclamado el muro pero hace tan solo dos semanas pedían que si Biden mandaba 13.000 millones a Israel debían recortar 13.000 millones del presupuesto de la agencia que persigue los delitos de hacienda. "El lobby del partido republicano es muy listo ya que quieren pagar menos impuestos pero, al mismo tiempo, recortar el presupuesto de la agencia que les persigue en caso de que no lo paguen", y añade, "es una rabieta de niños pequeños, no les interesa nada ni el gobierno ni EEUU sino dar la lata".

Otro de los grandes asuntos que amenaza a Biden es el posible impeachment por los supuestos negocios de su familia, algo que podría poner en riesgo la próxima campaña electoral. Como explica Fesser, se están investigando unas acusaciones muy graves. "El presidente Joe Biden, cuando era vicepresidente con Obama, supuestamente estuvo compinchado con su hijo Hunter en varios negocios turbios con empresas de China y Ucrania", cuenta el periodista.

Fesser añade que Hunter Biden no es un hijo ideal, algo que el propio presidente ha reconocido. Por lo que ha declarado un testigo, Hunter se "chuleaba" de que se padre era vicepresidente e incluso lo llamaba en manos libres durante las reuniones de negocio como para dar a entender que él los iba a ayudar. A pesar de ello, y como indica el periodista, "en 10 meses de investigación no se ha podido comprobar, no ha aparecido nada de nada". En su opinión todo esto es una manera de hacer daño.