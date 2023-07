Guillermo Fesserconectaba con El Intermedio para hablar de los últimos episodios que habían surgido de 'hispanofobia', como el vídeo viral en el que una mujer insultaba a un hombre hispano por escucharle hablar en español. El Gran Wyoming señalaba que era algo "difícil entender en un país que, desde su origen, está formado por inmigrantes".

El periodista explicaba que todos, liberales y conservadores, se habían olvidado de ello porque "ha interesado que España no existiera en la historia de este país", pues señalaba que, cuando quitas el contexto histórico, "puedes hacer con lo hispano y lo latino lo que quieras".

"Esta batalla del contexto no sé si la vamos a ganar o no, pero la de la lengua, la de hablar español, está ganada", apuntaba, y añadía que "les guste o no", Estados Unidos era el segundo país del mundo en hispanohablantes, con 60 millones, por detrás de México, que cuenta con cien millones, pero por encima incluso de España. Además, destacaba que, más allá del bilingüismo, de la convivencia de ambas lenguas, el fenómeno que estaba creciendo exponencialmente era el de combinar ambas lenguas, el 'spanglish'.

