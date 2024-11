En Estados Unidos se están celebrando las elecciones que decidirán quién será su próximo presidente o presidenta. Guillermo Fesser conecta con El Intermedio desde un colegio electoral en Nueva York para analizar cómo está transcurriendo la jornada electoral.

El corresponsal manifiesta que "se nota la tensión en el ambiente". Fesser indica que la votación anticipada está siendo enorme, "81 millones de votantes, casi la mitad del electorado que se espera que deposite su papeleta", y que, lo más novedoso, es que muchos republicanos han votado por adelantado. "Trump les ha dicho que voten por adelantado y que, si pueden, que voten dos veces", argumenta el periodista.

Fesser indica que la jornada está siendo tranquila pero sí que se han dado algunas anormalidades. Varios colegios electorales de Carolina del Norte fueron arrasados por el huracán Helene lo que ha provocado que deban votar en unas tiendas de campaña habilitadas para ello, o un episodio aislado en un colegio electoral de Pensilvania donde se ha ido la luz lo que ha hecho que no se pueda votar durante unas horas lo que ha hecho que la jornada electoral se alargue.

En cuanto al resultado, el corresponsal afirma que "se intuye que la victoria va a ser para Kamala Harris". "Está más que probado que la mayoría de este país no quiere a un tipo que se burla de las mujeres, la prensa, los negros o los latinos", argumenta. El periodista explica que Trump ha dicho que va a recuperar el cacheo policial libre por las calles y que va a conceder inmunidad a la policía. "La gente no quiere un señor que quiere retrasar la hora del reloj 250 años", añade.

El periodista indica que la posible victoria de Harris se apoya en datos que no aparecen en las encuestas como las miles de mujeres republicanas que van a votar, en secreto, a Kamala Harris y que no quieren o no puede reconocerlo. "Esta elecciones son un referéndum sobre la mujer y se está notando", afirma Fesser. Otros datos que muestran esa tendencia de victoria de Harris son, por ejemplo, que en Iowa o Carolina del Norte, lidera la demócrata.