Gonzo ha querido saber si El Gran Wyoming, que "tanto ha criticado a Pedro Sánchez" en su política migratoria ha sido en realidad partícipe de su auge: "¿Alguna vez le has votado?", ha lanzado el colaborador.

Al respecto, El Gran Wyoming no ha dudado en responder contundentemente a la pregunta incómoda de Gonzo: "No tiene sentido que yo revele mi voto porque no es secreto, todo el mundo lo sabe", ha apuntado el presentador, que ha asegurado que se trata de un voto "de castidad".