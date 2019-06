Así defendía el PSOE retirar las concertinas y paralizar las devoluciones en caliente, medidas que no se han cumplido

Hoy se cumple un año de la llegada del Aquarius a España con 629 personas a bordo. En ese momento llegamos a pensar que íbamos camino de convertirnos en un país mejor.

"Estábamos estrenando gobierno socialista", recuerda El Gran Wyoming. Esa declaración de buenas intenciones que supuso la acogida de los 629 rescatados, ¿en qué ha quedado?

Lo cierto es que, un año después, no se ha resuelto ninguna de las 608 peticiones de asilo, y el pretendido cambio de política migratoria de nuestro país no ha tenido continuidad.

"¿Qué me estás contando?", pregunta Wyoming que recuerda cómo "se le llenó la boca al gobierno de Pedro Sánchez hablando del Aquairius". "Es el orgullo de sentir que tenemos un pueblo solitario", "aquí no se tardan meses o años en asumir responsabilidades, se hace en horas", "España tiene que manifestar una visión humanitaria, y así lo hacemos desde el Gobierno", decían los políticos socialistas.

La realidad es que ese cambio de rumbo de Gobierno no solo no tuvo continuidad, sino que en algunos casos se han reducido las medidas migratorias. El Ministerio de Gobierno no ha retirado las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla y tampoco ha acabado con las devoluciones en caliente.

Sobre las concertinas, el gobierno socialista decía que "las fronteras se pueden proteger sin hacer daño a los humanos", y aseguraban que se iban "a sustituir ya y se establecerán medios más seguros.". Acerca de las devoluciones en caliente, Sánchez decía: "Nosotros siempre nos hemos opuesto a ellas".