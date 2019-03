"Tendríamos que pedirle a los partidos que por favor se cierre esa parte de la historia"

ROSA RODERO, VIUDA DE JOSEBA GOIKOETXEA ASESINADO EN 1993

‘The very best of El Intermedio’ recuerda las entrevistas de Gonzo a varias víctimas de ETA para comprender mejor por lo que están pasando las víctimas del franquismo. Para resaltar la soledad a la que se enfrentan los afectados, Gonzo entrevistó a tres personas cuyas vidas quedaron marcadas por la violencia etarra: Robert Manrique, víctima directa del atentado de Hipercor en Barcelona en 1987; Carmen Hernández, viuda del concejal de PP en Durango Jesús María Posada; y con Rosa Rodero, viuda de Joseba Goikoetxea asesinado en 1993.