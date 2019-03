Un refugiado sirio, sobre las detenciones: "No tengo un cuchillo, no tengo una pistola, sólo tengo un poco de agua para el camino"

GONZO HABLA CON LOS REFUGIADOS EN LA FRONTERA

Gonzo continúa con los refugiados, tratando de recoger sus impresiones mientras esperan superar la frontera entre Serbia y Hungría. Algunos grupos de gente han interrumpido la circulación de una carretera como señal de protesta. El reportero de 'El Intermedio' habla con uno de los integrantes de estos grupos, quien comenta que ellos no quieren volver, ni quedarse en Hungría, quieren "ir a Viena". Cuando el refugiado se entera de la detención de algunos compañeros, no entiende la razón. "Escapé de la guerra, de la sangre y de la muerte para no tener que matar gente, queremos que la gente esté a salvo", concluye el sirio.