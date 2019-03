Niña de Gaza: "Estábamos durmiendo y cayó un misil junto a nuestra casa"

Para conocer la situación que se vive en la Franja de Gaza, Gonzo habla con un responsable de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. La cantidad de necesidades que cubre esta agencia la ha convertido en una especie de administración paralela.

Scott Anderson es director adjunto de UNRWA en Gaza y exmilitar norteamericano en Afganistán e Irak. El cooperante explica que el bloqueo de Israel a los habitante de Gaza supone una falta de acceso "a la posibilidad de viajar, a la sanidad, a la educación; falta de acceso a la esperanza".

"El problema de los palestinos es que no tienen dinero, es pobreza generada por el bloqueo"

Desde el punto de vista humanitario, Anderson explica que cada indicador en la Franja de Gaza en este aspecto es negativo. "El 90% de agua que proviene de acuíferos no es apta para el consumo humano. Disponer de agua es un reto en Gaza, al igual que disponer de electricidad".

La consecuencia más importante del bloque que Gaza sufre desde 2007 es el acceso a la comida. Para la mayoría de población, la única forma de conseguir alimentación es acercarse a centros de distribución que gestiona la comunidad internacional.

Thais Méndez de Andes, responsable de proyectos humanitarios UNRWA en Gaza, explica que en estas instalaciones distribuyen aceite, azúcar, arroz, harina, carne y leche en polvo. "Primero reciben los alimentos aquellos refugiados que están registrados en la UNRWA y las familias que tienen una renta de menos de 3 dólares por personas".

"El problema de ellos es que no tienen dinero, es pobreza generada por el bloqueo", explica Méndez de Andes.

Nisar Ayaash, presidente del sindicato de pescadores de Gaza, afirma que ellos no consiguen satisfacer la demanda de pescado de la población de la zona. "Si se respetasen los límites pactados en los Acuerdos de Oslo, que eran 20 millas, podríamos ser autosuficientes. Cuando llegamos a las 6 millas empiezan las complicaciones. El ejército israelí nos dispara, nos roban las redes y las capturas e incluso nos detienen y nos quitan nuestros barcos".

Debimos a las particularidades demográficas de Gaza, donde las familias tienen una media de cuatro hijos, los niños y las mujeres se convierten en las principales víctimas con mayores problemas de salud.

"Siempre hay miedo de que estemos jugando y que haya un ataque israelí"

La doctora Ghada Al Jabda, oficial de área de salud de UNRWA en Gaza, explica que los principales problemas de salud son enfermedades como la anemia. "El 50% de los niños de Gaza sufren anemia. Otros problemas son los sociales o los relacionados con enfermedades psicológicas, tanto en mujeres como en niños, especialmente tras la escalada de la situación bélica".

Una madre en Gaza cuenta desde su punto de vista el sufrimiento de las familias palestinas: "No podemos seguir con esta situación inhumana porque somos humanos, merecemos vivir no sólo sobrevivir. La pasada noche, mis hijos estaban viendo la televisión y contando los misiles que caían. No te puedes imaginar la inseguridad que siente la gente, están esperando la muerte en cualquier momento".

Esa ansiedad es la misma que vive Rim Akram Abu Odeh, alumna del colegio Beit Hanoun, en Gaza. "Siempre hay miedo de que estemos jugando y que haya un ataque israelí, tal y como le pasó a una amiga mía". En este punto, Gonzo pide a su amiga que cuente su experiencia. Muntaya Shabat, alumna de la misma escuela, cuenta que estaban durmiendo "y cayó un misil junto a la casa". "Mis padres y mis hermanos resultaron heridos".

Las escenas y declaraciones que Gonzo ha recogido para 'El Intermedio' es sólo una parte de lo que inicialmente estaba previsto. Tal y como han documentado los medios de comunicación, la situación se ha complicado en los últimos días y la recomendación de la ONU es evacuar la Franja de Gaza.