ASEGURA QUE "LA SUMA DE PP, PSC Y CS NO SUMA"

Miquel Iceta, candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, asegura en El Intermedio que no se puede "seguir en una dinámica de bloques enfrentados" y señala que "el independentismo ha tenido un fracaso muy fuerte". "Yo no me veo con Albiol en el Gobierno", asegura.