Hermann Tertsch no fue el único que tuvo que enfrentarse al micrófono de Gonzo. Esperanza Aguirre sí que quiso responder al colaborador de El Intermedio, aunque advirtió: "No se me ocurre nada" para llamar la atención de los medios.

Gonzo también preguntó a otros dirigentes del PP sobre los dos temas polémicos que vivía entonces el partido: las críticas de José María Aznar a Mariano Rajoy y la confesión de Luis Bárcenas de que existía una contabilidad B del PP.