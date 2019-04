Josean denuncia la ridícula pensión de sus sobrinos, huérfanos por violencia machista: "Cobran 72 euros trimestrales"

LOS HIJOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA, DESAMPARADOS

Josean perdió a su hermana, víctima de la violencia machista, y desde entonces su madre, con 72 años se encarga de cuidar a sus sobrinos. La administración le dio un absurdo argumento para que no cobraran una pensión: "Mi hermana no tenía 15 años cotizados y no tenía demanda de empleo". Josean pide que los partidos no usen la propuesta de dar una pensión a los hijos víctimas de violencia machista "como propaganda electoral".