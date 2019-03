Gonzo: “Señor Monago, ¿cuándo va a reconocer que no dijo la verdad respecto a los viajes?”

EL REPORTERO LE PREGUNTA POR EL ESCÁNDALO DE LOS VIAJES A CANARIAS

La estrategia de José Antonio Monago para que no se hable del escándalo de los viajes a Canarias ha funcionado. Los medios le han preguntado por otro debate: ¿Qué es más beneficioso para los extremeños, que Monago viva en la residencia presidencial en Mérida, o en su residencia particular de Badajoz? Sin embargo, ‘El Intermedio’ no ha querido que el tema de los viajes se olvide y por ello Gonzo le ha preguntado por el escándalo al presidente de Extremadura.