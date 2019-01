Gonzo acudió al Parlamento de Andalucía para cubrir la sesión de investidura de Juanma Moreno. Allí pudo hablar con los líderes de los diferentes partidos políticos, entre los que se encontraba Francisco Serrano.

El periodista de El Intermedio preguntó al líder de Vox si "el dinero de los iraníes es a fondo perdido o van a tener que devolverles el favor". Ante ello, Serrano quiso dejar claro que "son donaciones hechas por parte de particulares y que no nos importa qué persona física hace la donación". Además, asegura que "todo está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas" y que "todo es legal".

Al preguntarle por el número de mujeres que están siendo vigiladas por las autoridades, el político explica que se mueve con "datos de la fiscalía del Estado y del INE". "Me muevo con estadísticas, hay momentos en los que estas respuestas no se pueden dar si no se tiene el dato perfectamente preparado", ha continuado.

"Cuando tenga una entrevista preparada para este tema no se preocupe que los datos los voy a dar con todo lujo de detalles", ha concluido.

Gonzo pone contra las cuerdas Francisco Serrano (Vox): "Hay 15.000 mujeres en Andalucía que tienen que ser vigiladas por su seguridad"

Gonzo ha sido el enviado especial de El Intermedio a Andalucía, donde ha podido hablar con los líderes de los partidos políticos que protagonizan el cambio en la comunidad.