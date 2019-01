Gonzo pone contra las cuerdas a Francisco Serrano (Vox): "Hay 15.000 mujeres en Andalucía que tienen que ser vigiladas por su seguridad"

"Ustedes han pasado de apoyar un gobierno socialista a formar parte de un gobierno con el PP, ¿se va a una clínica de desintoxicación para dar ese cambio?", ha preguntado Gonzo al líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín. "¿Y qué medicina se toma para saber que está en un Gobierno en el que no puedes hacer nada sin los votos de la extremaderecha?", ha continuado preguntando.

"No será así. Podremos hacer lo mismo que pudo hacer el PSOE con 46 escaños llegando a acuerdos con otras fuerzas políticas, no sólo con Vox", ha contestado el líder de Cs.

Además, ha arremetido contra Francisco Serrano, portavoz de Vox en Andalucía. "¿El dinero de los iraníes es a fondo perdido o van a tener que devolverles el favor?", le ha preguntado. "Son donaciones hechas por parte de particulares. Todo está fiscalizado por el Tribunal de cuentas. Todo es legal", ha contestado Serrano.

Al preguntarle sobre la situación de las mujeres andaluzas ha explicado que se mueve con "datos de la fiscalía del Estado y del INE". "Me muevo con estadísticas, hay momentos en los que estas respuestas no se pueden dar si no se tiene el dato perfectamente preparado", ha continuado.

"Cuando tenga una entrevista preparada para este tema no se preocupe que los datos los voy a dar con todo lujo de detalles", ha concluido.

"El movimiento feminista va a suponer un freno para Vox": La tajante reivindicación de las mujeres andaluzas

Mientras Juan Manuel Moreno Bonilla lee su discurso de investidura en el Parlamento andaluz, Gonzo ha entrevistado a algunas de las mujeres que se han dado cita para protestar contra las propuestas de Vox. Estas son sus reivindicaciones.