Bárcenas aprende de Rajoy: "Corre tanto que no se perciben ni los movimientos de sus piernas ni los de sus cuentas en Suiza"

BÁRCENAS HUYE DE GONZO

Bárcenas no ha aceptado la banda de 'The Fucking Master of the Universe' de Gonzo y Wyoming se la ha quedado, eso sí, le ha mandado un recado: "Si cambia de opinión se la mandamos encantados y así le mandamos también la medalla de cien metros lisos, cómo se nota que ha aprendido del mejor, Mariano Rajoy".