Alicia Sánchez-Camacho: “Es más lo que nos une que lo que nos separa”

LA PRESIDENTA DEL PP DE CATALUÑA SOBRE EL REFERÉNDUM

‘The very best of El Intermedio’ recuerda el reportaje en el que Gonzo se trasladó al Parlament catalán, en un momento en el que Cataluña se encontraba en una situación de impasse con el referéndum, para plantearles a los diputados algunas situaciones que se podrían dar si el referéndum se acababa celebrando. Alicia Sánchez-Camacho aseguraba que “hay que trabajar por la mayoría de los catalanes que quieren seguir juntos”.