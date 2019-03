Agente de la Guardia Civil: “Se podría decir que nos obligan a incumplir la ley”

No es fácil cubrir informativamente un salto a la valla de Melilla. Los periodistas no pueden llevar a cabo su trabajo en las mejores condiciones como afirma el periodista gráfico de El País Antonio Ruiz. “Tenemos que estar bastante alejados según nos dice la Guardia Civil”, explica el fotógrafo. “Considero que alguien que está enganchado a la valla tenga una piedra y me la pueda tirar”, asegura.

José Paladón, director de la ONG Prodein asegura que las devoluciones en caliente son “tristemente habituales”. Explica que cuando no hay cámaras, los agentes aprovechan las horas sin luz para “quitar a la máxima gente de en medio antes de que amanezca, mientras no hay luz tienen prisa y tienen una actuación distinta”.

El jefe de la Guardia Civil de Melilla está imputado por prevaricación al haber redactado una orden de servicio que marcaba las directrices de actuación en la valla y que era contraria a la ley de extranjería. Los guardias civiles que operan en Melilla reivindicaban desde hace tiempo un protocolo y la nueva ley la incluye pero lejos de satisfacerles ha provocado las críticas del SUP y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Melilla.

Gonzo ha entrevistado a uno de los guardias civiles que trabaja a pie de valla. El agente explica cuáles son las órdenes que reciben cuando hay un aviso de salto a la valla: “Las órdenes son rechazar a todos los inmigrantes de la forma que sea”, comenta. La orden la reciben “del oficial de servicio que se encuentra en ese momento en ese punto”. Explica que el protocolo asegura que “se pueden devolver inmigrantes y el que no lo haga se puede enfrentar a un delito por desobediencia a un superior”. Por lo tanto puede decir que “nos obligan a incumplir la ley”.

Reciben la orden de usar la fuerza para hacer bajar a los inmigrantes. “Las órdenes son claras: ‘Bájalo de ahí, bájalo de ahí’”. El agente explica que sus superiores les ordena que les hagan descender de “cualquier forma”. Además, asegura que las porras se están utilizando para “hacer descender a personas que realmente no están haciendo una acción de fuerza contra nosotros”. También confiesa que se han utilizado pelotas de goma: “Se han utilizado pelotas de goma, al igual que se vio en Ceuta”.